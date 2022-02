Guerra morna

A guerra silenciosa que a Rússia trava contra a Ucrânia há oito anos intensificou-se ontem com a construção da narrativa que justificará a invasão da parte do território ucraniano atualmente refém de milícias apoiadas por Moscovo.



Os anúncios cirúrgicos de Putin, que tanto referem a retirada de tropas junto à fronteira da Ucrânia como, a seguir, intensificam treinos militares na zona, podem ser bastante excitantes para a comunidade internacional, mas são observados com naturalidade em Kiev.





Os jogos de guerra dos últimos dias fazem parte da estratégia russa de desestabilização da Ucrânia. E é assim há oito anos. A 20 de fevereiro de 2014, 50 manifestantes antigovernamentais foram mortos a tiro na icónica praça Maidan de Kiev. O massacre fez colapsar o governo pró-russo ucraniano, criando condições para Moscovo anexar a Crimeia e turbinar uma guerra separatista no Leste do país. É justamente nesta região que agora as mesmas milícias pró-russas anunciam a fuga de civis sob uma suposta ameaça ucraniana. E Moscovo já admite reconhecer a autoproclamada República Popular de Donetsk.Está misturado o cocktail que Putin precisa para atacar. Só não o fará se lhe for mais útil manter a Europa e o resto do Mundo em banho-maria. Ou a Ucrânia sob pressão até ao dia em que o governo de Kiev mude e decida voltar a sorrir para Moscovo.