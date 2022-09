Até junho deste ano, as estradas portuguesas foram palco de mais acidentes, mais mortes, mais feridos graves do que em igual período do ano passado. Seja qual for o ângulo, a verdade é apenas uma: a tragédia continua imparável nas estradas e os poderes públicos fazem muito pouco para acabar com ela.A realidade mostrada pelos sucessivos relatórios de sinistralidade rodoviária dos últimos anos é a de que vivemos um ambiente de guerra civil no asfalto. Todos os dias assistimos a comportamentos selváticos, de automobilistas totalmente impreparados para conduzir sequer um triciclo. Todos os dias nos arrepiamos com a multidão de carros, motas, até bicicletas e trotinetas, que invadem o espaço rodoviário, em radical contravenção com as regras mais elementares.