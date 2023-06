Os alertas sobre o tráfico de pessoas em esquemas associados ao futebol não são de hoje. Os primeiros alertas, já envolvendo Portugal, têm mais de uma década.Pela Europa, mobilizaram-se muitas vontades na denúncia. Fizeram-se filmes, documentários, como o ‘Diamantes Negros’, que se pode ver no Filmin. Escreveram-se livros e reportagens.O tráfico de pessoas, a sua exploração e abandono, continuam a ser uma realidade profundamente instalada em Portugal, em todos os escalões do futebol.As denúncias e o trabalho feito pelo Sindicato dos Jogadores, na pessoa de Joaquim Evangelista, são a prova de uma realidade que, por hipocrisia, muitos teimam em enfrentar.A vergonhosa gestão do silêncio, essa ‘omertà’ coletiva, envolve demasiadas pessoas e instituições no mundo do futebol. Da Liga à FPF, do Governo às oposições, o silêncio, a omissão, o esquecimento ou a indiferença não são admissíveis. O negócio das ‘academias’ é de uma evidência arrasadora e a todos compromete.O desconhecimento não é, aqui, uma causa de inconsciência da ilicitude ou da censura moral que este crime merece.