Histórias sem fim

Esta semana será conhecida a decisão sobre o processo Marquês, que tem como principal arguido José Sócrates. Vamos ficar a saber quem vai a julgamento e por que crimes. A decisão surge seis anos após a detenção do antigo primeiro-ministro, no Aeroporto da Portela, em novembro de 2014. Se for a julgamento e condenado à cadeia, o caso só transitará em julgado daqui a oito ou dez anos, tendo em conta o histórico de processos anteriores, como o Face Oculta. O antigo líder socialista estará, então, com 70 anos, mais coisa menos coisa.A derrotada do BES é de agosto do mesmo ano, mas o processo segue ainda mais lento, não se chegou sequer à fase de instrução, aquela em que o juiz avalia se há indícios fortes para levar uma pessoa a julgamento. Numa perspetiva otimista, se Ricardo Salgado for considerado culpado, só começará a cumprir uma eventual pena de prisão efetiva daqui a 10, 15 anos, andará o ‘dono disto tudo’ pelos 90 anos. Tem 76.Os crimes de colarinho branco são de investigação complexa, os meios não abundam, há falta de recursos humanos, mas isto não é justiça. Não é aquilo que o cidadão espera da Justiça. Há que mudar, não pode ser uma fatalidade.