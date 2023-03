A Igreja está desorientada e desunida, como nunca se viu. Desorientada, porque não soube lidar com a realidade dos factos revelados pela comissão independente que estudou os abusos sexuais de menores na instituição, entrando em negação. Desunida, porque cada bispo começou a puxar para o seu lado, pondo em causa as conclusões da Conferência Episcopal, supostamente consensuais.A pressão mediática e a crítica vindo de todos os quadrantes, católicos incluídos, levaram algumas dioceses a suspender os padres suspeitos de pedofilia ainda no ativo; outras insistem em manter os sacerdotes em funções. O bispo auxiliar de Lisboa e responsável pela Jornada Mundial da Juventude diz que a Igreja deve indemnizar as vítimas; o líder episcopal, D. José Ornelas, defende que sejam os abusadores a pagar a fatura. O cardeal-patriarca já não diz coisa com coisa e nenhum bispo que encobriu as situações de abuso revela coragem para resignar.