Marques Mendes fez, no seu espaço de comentário na SIC, um exercício simples, pedagógico e informativo sobre a questão da imigração. Todos os partidos, organizações e pessoas que se interessam pelo tema deveriam pôr ali os olhos. Em linguagem simples e direta, afastou todos os demónios habituais da demagogia e da manipulação que andam associados ao tema. Com a vantagem de estar a falar para cerca de 1 milhão de pessoas. Marques Mendes pegou em estatísticas disponíveis, oficiais e verificáveis, para nos dizer que a imigração é um bem de primeira necessidade para a economia deste país, para a sua demografia e Segurança Social. E que, como os números demonstram, não está associada a qualquer tipo de crescimento da criminalidade. Marques Mendes usou com mestria a palavra, os números e o momento televisivo. Os partidos que estão em campanha e que defendem uma perspetiva idêntica têm ali um momento de comunicação política (não partidária) de grande nível. Mais: têm um momento, uma forma e uma substância que são a melhor arma para combater todos os delírios que vêm do lado da extrema-direita sobre um tema tão delicado. Muito bem, Luís Marques Mendes.