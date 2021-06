Imprensa em risco

A edição impressa de jornais está em perigo. Ontem, o CM foi alvo de um boicote em alguns pontos de venda, por causa de uma guerra entre a distribuidora Vasp e os vendedores. Os promotores do protesto ameaçam outros títulos concorrentes nos próximos dias.A raiz desse conflito prende-se com as dificuldades crescentes da distribuição. Com a acentuada queda de venda de exemplares na última década, o negócio de entregar jornais e revistas passou a ser deficitário. Os vendedores finais, que também têm assistido a uma queda de receitas, ressentem-se de novos acréscimos de custos.Há um serviço público na distribuição de imprensa que tem de ser compensado. Levar o CM e todos os outros títulos às cidades, vilas e aldeias mais distantes do Interior gera prejuízo. Mas se esse serviço tem de ser garantido, porque o Estado tem de assegurar igualdade de oportunidades e de acesso à informação e cultura a todos os cidadãos, independentemente de morarem em Lisboa, Porto, Vimioso, Barrancos ou Alcoutim.Os jornais em papel ainda empregam muita gente. Postos de trabalho que estão em risco, desde os jornalistas nas redações, que serão muito menos se acabarem as edições em papel, aos gráficos, trabalhadores da impressão, distribuição e pontos de venda. São dezenas de milhares de empregos que dependem da possibilidade de um jornal poder ser vendido cada dia em qualquer quiosque ou livraria do País.O gabinete da ministra da Cultura diz que está a acompanhar o assunto, mas até agora nada fez. O exemplo francês mostra que quanto mais tarde se atuar mais caro ficará o resgate da distribuição da imprensa.Deixar morrer jornais é um erro económico clamoroso e um crime contra a cultura e a democracia.