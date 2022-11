Foi com avisada prudência que os líderes mundiais reagiram à explosão de dois projéteis na Polónia que mataram duas pessoas junto à fronteira com a Ucrânia. Percebe-se o cuidado. A autoria dos disparos, os primeiros a atingir e, sobretudo, a matar em território NATO desde o início do conflito ucraniano, exige uma investigação séria e rigorosa. O Ocidente não pode embarcar no discurso incendiário de Volodymyr Zelensky, que, sem validação independente, acusou a Rússia de um ataque que Moscovo desmente.



A precipitação ucraniana contrastou também com as declarações feitas pelo governo de Varsóvia e pelo Departamento de Estado dos EUA. A provar-se um ataque premeditado por parte dos russos estaríamos perante a ultrapassagem da linha vermelha que a NATO já disse não permitir e que arrastaria o conflito para o nível mais perigoso de sempre. Os líderes mundiais e, em especial, os europeus, não podem continuar a fomentar este jogo suicida em que num dia a Ucrânia toma Kherson e no seguinte já quer nova ofensiva para lá do rio Dnipro. É urgente ligar o interruptor da paz. Não podemos esperar que seja o errático Putin a fazê-lo.