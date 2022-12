Inflação sobre sem combustíveis

Na semana passada o governo impediu uma descida dos combustíveis, com um agravamento fiscal , ao reduzir o desconto que vinha sendo aplicado ao imposto sobre produtos petrolíferos . Mas apesar disso, na próxima semana os automobilistas vão ter novo alívio de preços.Curiosamente a espiral inflacionista que acelerou com o início da guerra na Ucrânia começou precisamente pelos combustíveis. Mas agora que o gasóleo e a gasolina tiveram uma correcção para os níveis anteriores à invasão russa, não há sinais da inflação parar e 2023 será mais um ataque ao bolso dos cidadãos, com produtos mais caros, desde os alimentos essenciais à factura energética.O próximo ano vai ser mais desafiante para a esmagadora das famílias portuguesas por causa da erosão do poder de compra, a que se soma a onda da subida de juros.Porém a descida dos combustíveis mitiga o impacto inflacionista. Mas há muitos setores que têm nos custos do gasóleo uma parte importante na fatura da despesa, que aproveitam a moda inflacionista para subir o preço dos seus produtos, mesmo que o combustível já esteja mais barato.