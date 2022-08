Todos os anos temos o resultado trágico do ziguezague constante do poder político sobre os incêndios. Agora é a serra da Estrela. Afinal, porque andamos há mais de 30 anos a fazer leis, comprar equipamentos, alugar aviões, despender milhões em sistemas de comunicações e nada parece funcionar? Porque falha a prevenção? Porque não existe uma adequada política de ordenamento florestal?Porque não consegue o poder político criar um modelo estável de prevenção e combate? Porque cede às capelinhas diversas e opta sempre por soluções salomónicas entre as hierarquias de bombeiros, proteção civil e proteção florestal? Porque é que falham as comunicações entre bombeiros ?