Itália volta a abalar o euro

A dívida grega saiu ontem do lixo na notação de uma das três grandes entidades de rating mundiais, a Standard & Poor’s. É um passo gigantesco desde a última crise financeira que levou à intervenção da ‘troika’ em Portugal e na Grécia, havendo grandes prejuízos dos credores nos empréstimos à República helénica, uma vez que houve um perdão de metade dos créditos. Tal como aconteceu em Portugal, o mérito é do povo, que superou uma dura intervenção externa, mas também é graças ao bom senso de dirigentes europeus, como o italiano Mario Draghi, que aos comandos do Banco Central Europeu, em 2012, não hesitou em nenhuma arma para defender o euro tão ameaçado nessa crise.Mas a moeda que partilhamos ainda continua a sofrer ameaças e Itália volta a ser o epicentro de um novo foco que coloca em risco a estabilidade financeira europeia.O Governo de Giorgia Meloni apresentou uma proposta de Orçamento do Estado para 2024 que aponta para uma redução dos impostos e revê em alta a projeção para o défice público para 4,3% do PIB. Acontece que a Itália já tem uma das maiores dívidas do Mundo e por isso os juros disparam, afetando também a dívida portuguesa, porque apesar de Costa ter um Governo que aposta em contas certas, os credores internacionais, sempre que há um abalo no gigante italiano, também castigam os outros países do Sul. Mas se a situação financeira do Estado italiano se deteriorar, o euro voltará a ficar em perigo.