Sabendo-se agora que praticou atos na fase de investigação do caso BES, não há sombra de dúvida sobre o que o juiz Ivo Rosa deve fazer.À luz da nova redação do artigo 40 do Código de Processo Penal, cruzando-a com a do artigo 269, sobre os impedimentos e atos da exclusiva competência de um juiz, Ivo Rosa deve declarar-se impedido da instrução do processo GES/BES.Mas está em vigor e deve ser respeitada por Ivo Rosa, tal como está a ser respeitada pelos seus colegas e por todo o setor. A decisão depende muito da sua vontade, que a lei protege por razões estruturais em matéria de direitos fundamentais.Mas o presente espetáculo de lavar as mãos, ao melhor estilo de Pôncio Pilatos, que a hierarquia da magistratura judicial está a dar, não é bonito. Tal como não será inócuo, inodoro, insípido e incolor no plano do julgamento ético, aquilo que Ivo Rosa vier a decidir.