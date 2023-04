Tenho ideia que o Governo já deu por perdidos os milhões que terá de pagar à ex-CEO da TAP, tal a forma leviana como foi conduzido o processo de despedimento. Mais uma fatia de um bolo multimilionário que não pára de crescer. Em dinheiro injetado, a TAP vai a caminho de Marte e não demorará a lá chegar. Vai mais rápido que os foguetes da NASA.





Tudo isto é muito triste e deprimente. Inventou-se um parecer jurídico e desmentiu-se a sua existência com a mesma naturalidade, como se a verdade fosse um valor banal, descartável. Um episódio que confirma a total descoordenação entre os membros do executivo e o seu relacionamento. Os ministros não falam uns com os outros, é cada um por si, a cuidar do seu futuro político, que o chefe está de malas feitas não tarda. Fica apenas a dúvida: será que ainda falam com o primeiro-ministro ou é António Costa que já não quer saber de nada? Certo é que este Governo é um jogo de Tetris em que as peças já não encaixam.