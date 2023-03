A detenção de Jacques Rodrigues coloca vários problemas na organização do Estado. O primeiro coloca-se na esfera da Justiça. Décadas a fio, Jacques Rodrigues foi ‘apagando’ as arrelias com o Fisco, com o direito laboral, com os tribunais de comércio e com a justiça cível à boa e velha maneira portuguesa. Distribuiu ‘atenções’ por muita gente, comprando fidelidades no interior dos próprios tribunais, aliciando testemunhas.Com tamanha generosidade redistributiva, conseguiu evitar que o seu património pessoal fosse tocado por credores e pelo próprio Estado. Só a investigação criminal, já muito tardiamente, conseguiu repor algum equilíbrio entre os interesses da legião de prejudicados e as manigâncias, sempre dominadoras, do empresário. O segundo problema está na doutrina da Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC).A ERC e a forma como interpreta a lei do direito de resposta conseguem legitimar a mentira, banir a verdade, premiar delinquentes. São, em si, uma forma de bullying sobre os jornalistas e o jornalismo.