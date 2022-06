A Reserva Federal americana, a autoridade monetária do dólar, subiu as taxas de juro em 0,75 pontos percentuais esta semana. É a maior subida do preço do dinheiro na América em 28 anos. Desde março os juros de referência dos EUA já subiram 1,5 pontos percentuais.









Esta é a resposta do banco central dos Estados Unidos à inflação sem freio.

A reação americana aumenta a pressão sobre a escalada de juros na Europa, que começa no próximo mês, dando mais gás aos falcões que defendem maiores subidas das taxas do euro, mas é mais uma pressão sobre os preços na economia portuguesa, além do drama dos aumentos com as prestações do crédito.





É que a subida dos juros na América tende a valorizar o dólar. Como o petróleo é cotado na nota verde, significa que, mesmo que nominalmente o barril não aumente, para os europeus o crude ficará mais caro.





Os combustíveis já estão em patamares insustentáveis. Com o custo de vida a ferver, mais aumentos significa colocar a pressão na economia, que pode rebentar. Os responsáveis políticos não são simples analistas, cabe-lhes encontrar formas de mitigar o impacto desta pressão inflacionista na economia, nas empresas e nas famílias.