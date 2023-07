Juros com novo pico

Na próxima quinta-feira o Banco Central Europeu voltará a dar uma má notícia a centenas de milhares de famílias portuguesas: os juros voltam a subir. A escalada do preço do dinheiro no último ano para tentar combater a inflação galopante é impressionante. Com alguma sorte talvez o pico da subida fique por este tórrido julho europeu, mas os falcões da autoridade monetária do euro já garantiram que não desistem de pressionar subidas nos juros enquanto a inflação não der sinais de ficar domesticada e baixar para os desejados 2%.A onda inflacionista começou com os constrangimentos logísticos provocados pelo apagão da pandemia, mas um fenómeno que se via como transitório rapidamente se tornou estrutural e a maldita guerra na Ucrânia consolidou o regresso do pesadelo inflacionista que a Europa do euro ainda não tinha experimentado.O remédio do BCE tem sido duro e depois do dinheiro a saldos que também alimentou o início do ciclo inflacionista aperta a torneira do crédito. O problema é que a dose forte do remédio do BCE tem efeitos secundários nefastos: arrefece a economia e, quando isso acontece, há empregos em risco. Como disse Mário Draghi, os banqueiros centrais "não têm coração", mas espera-se que tenham sabedoria e bom senso para evitar que a cura da ressaca da inflação seja uma nova recessão.