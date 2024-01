O Tribunal da Relação de Évora confirmou ontem as penas máximas para os arguidos do caso Jéssica. Em menos de dois anos a Justiça investigou, julgou, condenou e apreciou recursos de um escabroso processo de crime de sangue. Esta Justiça boa, digamos assim, é rápida, atual, eficaz e não deixa de respeitar as garantias dos arguidos. Os mesmos juízes, procuradores e polícias não são capazes, porém, de ter a mesma performance no crime económico. Aqui, cai-lhes em cima um ónus de incapacidade em fechar o ciclo decisório que, mesmo quando não é culpa deles, acaba por ficar na conta do debate sobre os males da Justiça. O caso Sócrates é o grande padrão dessa Justiça má. Mas se a investigação sempre tem as suas demoras, a morosidade em julgar Sócrates não se percebe sem que se analise a infinitude de recursos e esquemas que usou para tentar levar à prescrição os crimes de que é acusado. Amanhã, com a decisão da Relação de Lisboa, dá-se mais um passo nesse labirinto dilatório, mas espera-se que seja também o início de um tempo em que se vislumbre o rápido julgamento do ex-líder do PS. Sem isso, Justiça e uma boa parte do sistema político permanecerão reféns deste caso.