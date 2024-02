Na conferência promovida pelo Tribunal da Comarca de Lisboa e pelo Conselho Superior de Magistratura foi apresentado um estudo de análise quantitativa e qualitativa sobre os processos de especial complexidade. O estudo comporta dados muito interessantes sobre os processos, mas o primeiro destaque é a própria realização do dito. É um estudo de avaliação da gestão processual feito a partir de dentro da própria Comarca de Lisboa, envolvendo magistrados e funcionários judiciais. Tem uma natureza de ‘compliance’, digamos assim, que deveria ser rotineira, tanto ao nível penal como cível, e é acompanhado por conjunto de recomendações da maior importância para o ajustamento organizativo dos tribunais.Na verdade, este estudo retoma uma tradição iniciada em 2003 pelo Observatório da Justiça, que nunca deveria ter sido interrompida.Por fim, quanto aos megaprocessos, ficou clara a mensagem deixada pelo diretor da UNCC da PJ, Pedro Fonseca, e pelo juiz João Bártolo: com mais bom senso na fixação dos objetos das investigações, evitando a tentação de querer chegar a todo o lado, e menos burocracia, já muito se fará para combater os chamados megaprocessos, essa perceção social e mediática que está a esconder tudo o que funciona bem na Justiça. E que é só a maioria do sistema judicial.