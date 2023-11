António José Seguro foi premonitório quando levou a questão da integridade e da ética para a campanha que travou contra António Costa. Naquela altura, como agora, as questões permanecem. O financiamento partidário mais claro, o recrutamento mais transparente, o escrutínio dos atos políticos interno e externo, as regras cristalinas de atração do investimento estrangeiro, mesmo com a concessão de benefícios, que não devem ficar no segredo dos gabinetes, o reforço do apoio jurídico, mitigando a dependência desse estratosférico mercado da consultoria e pareceres, o enriquecimento ilícito, declarações de rendimentos que não podem ser a farsa em que foram transformadas pela lei de proteção de dados. Tudo isso (e muito mais) exige que a próxima campanha seja um momento em que os partidos se comprometam a sério. Sem um pacto a favor da integridade e da ética no exercício de funções públicas e políticas, este País não irá a lado nenhum. Não tenhamos ilusões. Isto é a base mínima daquilo que António Costa ontem definiu como a preservação da "liberdade de ação política". É por aqui, não pela limitação da ação da Justiça, como alguns entenderão a mensagem de António Costa, a começar por alguns camaradas de partido mais assanhados com a Justiça, que uma reforma deve ser feita. Seria uma boa maneira de comemorar os 50 anos do 25 de Abril.

Ver comentários