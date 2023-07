Compreende-se a revolta pela morte de um jovem às mãos de um polícia tresloucado. As imagem do assassinato não deixam dúvidas, o relato de quem seguia no carro confirma as suspeitas. O ‘cowboy’ que abateu a tiro Nahel, incentivado pelo colega que o acompanhava, perdeu a cabeça. Premiu o gatilho da arma, encostada ao coração da vítima, e acabou-lhe com a vida. A dele e a sua. A prisão perpétua é um destino possível, tal a barbaridade do ato, embora seja rara a sua aplicação em França.





Mas uma coisa é a indignação, outra a selvajaria a que temos assistidos na última semana um pouco por todo o país. Incendiar carros, saquear lojas, atacar autarcas é vandalismo. A extrema-direita pede ordem, a extrema-esquerda ataca a polícia, Macron dá sinais de alguma desorientação. Isto não vai lá com mais polícias na rua. Há um mal-estar social que requer outro tipo de medidas, umas repressivas, sem dúvida, mas outras preventivas. O mais importante é perceber como se chegou aqui e de que forma pode ser invertido o rumo. E é também um alerta para outros países, nomeadamente do espaço europeu. Há muito a aprender com a situação que se vive em França, para não se cometerem os mesmos erros. Ninguém defende estados policiais, mas se não forem tomadas medidas atempadamente, poder-se-á cair na tentação.