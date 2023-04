Portugal deu ontem uma lição de tolerância e de democracia a quem esperava o apocalipse, a propósito da ida de Lula da Silva à Assembleia da República. Lá dentro houve apenas o esperado número do Chega com a habitual réplica do presidente da Assembleia. E fora de S. Bento havia manifestações a favor e contra o Presidente brasileiro, mas não em número significativo. Somadas as duas manifestações, não passavam de uma pequena percentagem das pessoas que à tarde desfilaram na avenida para celebrar o 25 de Abril. Sendo o direito de manifestação uma conquista de Abril, os diversos eventos acabaram também por ser uma homenagem ao que a data representa.









O Presidente da República fez um bom discurso ao defender a vitalidade do 25 de Abril, mesmo que a democracia possa por vezes trazer “desilusão e frustração”. “O povo vai escolhendo com sentido de Estado, com bom senso, moderação e boa educação ao longo do tempo o 25 de Abril que quer.”

Importante foi também a referência do Presidente aos imigrantes, cada vez mais fundamentais para este país de anemia demográfica. Portugal, de imensa diáspora espalhada pelo Mundo, tem de ser exemplar no acolhimento dos cidadãos que escolhem este destino e que têm de ser integrados, no respeito pelos valores de tolerância democrática.