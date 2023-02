Com Mariana Mortágua na liderança, o BE vai entrar numa nova fase. Será uma fase coerente com a que viveu até aqui mas um pouco mais intensa. Mortágua tem, à partida, uma carga de personalização da liderança muito maior do que a de Catarina Martins. Não vai relativizar a importância do coletivo, mas a sua liderança será um pouco diferente.Mortágua está todos os dias na televisão. Tem níveis de debate diário com adversários de todas as latitudes, excluindo o Chega, muito maiores do que os de Catarina Martins, que tinha outro estilo, procurando estar mais próxima dos eleitores, em particular depois do fim da ‘geringonça’. Mortágua tem, também, uma clareza discursiva, aliada a uma visão técnica da economia, marxista mas profundamente técnica, superior à da atual coordenadora. Se Catarina Martins já era uma adversária de respeito, Mortágua não lhe ficará atrás.