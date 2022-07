Olhando o mapa do tempo , o inferno das chamas está para durar. As temperaturas vão continuar elevadas - nas previsões para os próximos 10 dias o termómetros ronda os 30 graus em grande parte do território - e chuva nem vê-la. Às condições meteorológicas propícias ao evoluir das chamas, acresce o cansaço dos bombeiros e a falta de água em muitos locais, vítimas da seca extrema ou severa, que impede o abastecimento dos meios de combate aéreos.Mas nada disto é novo. Nos anos mais quentes e de fraca pluviosidade, e têm sido vários ao longo deste século, temos assistido a situações idênticas às dos últimos dias, com o fogo a ameaçar vidas e bens. Por melhor que seja o planeamento, por mais meios que existam no terreno, é impossível estar em todas as frentes de fogo com a mesma eficácia. Mas há uma forma de limitar os danos: ser implacável com os incendiários.O endurecimento das penas para alguns crimes tem encontrado forte resistência, mas este é um daqueles casos em que não pode haver hesitações. Quem for apanhado a pegar fogo não pode andar à solta até não haver a certeza de que não o voltará a fazer.