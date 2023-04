Não é uma situação virgem, todos os anos há contribuintes que manifestam o seu desagrado pelo facto de o reembolso do IRS, no seu caso, não cumprir os prazos médios de devolução indicados pelo Governo, mas este ano a derrapagem parece ser maior. Há declarações que estão ‘paradas’, não avançam nos diversos patamares que conduzem ao depósito do dinheiro na conta – e são várias as etapas. Demoram uma eternidade para sair do ‘aguarda validação’ e morrem no ‘declaração certa’.









O problema está na expectativa que se gera nos contribuintes, quando se aponta um tempo médio para o reembolso. Mesmo considerando que se trata de uma média, um dia a mais é o suficiente para criar ansiedade. Aquele dinheiro faz falta a muitas famílias, é o bónus que equilibra as contas, que permite acudir a uma necessidade, e mais ainda num ano de aperto, em que o aumento dos salários não acompanhou o poder de compra. Cada caso é um caso, haverá situações que requerem maior atenção e controlo, mas a máquina fiscal tem de ter capacidade para responder com eficácia quando se trata de devolver às pessoas o que é devido, evitando um mal-estar desnecessário junto de muitos portugueses. O melhor será, no futuro, não indicar prazos, se não houver a garantia de que serão cumpridos.