Longe do poder

O conjunto de sondagens que o CM tem vindo a publicar revelam um sentimento de grande preocupação com o futuro e um manifesto cansaço com um Governo que envelheceu em menos de um ano.









É verdade que as crises são sempre difíceis de gerir, sobretudo nos países menos preparados para as enfrentar, como é o caso de Portugal, mas fica a ideia que o problema não se resume a uma questão de recursos financeiros, mas de ideias e estratégia. Insiste-se na cultura do remendo, em lugar de uma visão reformista e duradoura.

A queda nas sondagens do Partido Socialista, a milhas da maioria absoluta, revela que muitos eleitores estão desiludidos, porventura arrependidos, com a opção que fizeram nas últimas eleições Legislativas. Nada que não se estivesse à espera. O que é de estranhar é a subida tímida do maior partido da oposição.



A aproximação do PSD ao PS resulta do recuo socialista e não do avanço social-democrata. Algo está a falhar na liderança de Luís Montenegro.



Se há propostas alternativas, ou são más ou são mal comunicadas. Assim fica difícil sonhar com o regresso ao poder e, mais ainda, sem companhias indesejadas.