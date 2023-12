Maduro brinca com o fogo

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, desenterrou um diferendo territorial secular e fez um referendo onde exorta os venezuelanos a votar ‘sim’ à anexação parcial da soberana Guiana, com quem partilha fronteira. O território que Maduro quer localiza-se a oeste do rio Essequibo e representa 75% da Guiana, que também faz fronteira com o Brasil. É uma zona que, na verdade, nunca mereceu grande atenção nem de Caracas, nem de Georgetown. Então porquê agora? Haverá explicações várias, mas a circunstância da ‘Essequiba’ ser rica em minérios e albergar profícuas jazidas de petróleo não será a principal. A descoberta de reservas estimadas em 11 mil milhões de barris de crude remonta a 2015 e já estão a ser explorados tanto pela norte-americana ExxonMobile como pela chinesa CNOOC. Maduro tem outra urgência.

Com eleições em 2024, o herdeiro do chavismo é o responsável pela degradante situação económica dos venezuelanos numa altura em que, na oposição, emerge Maria Corina Machado, com notórios apoios e uma doutrina oposta ao socialismo suicida de Caracas. A Maduro convém, por isso, alimentar um conflito artificial que, a seguir em frente, implicará uma guerra às portas do Brasil. Resta saber qual será o papel de Lula da Silva que tem procurado relevância na diplomacia internacional, mas que tem sido irrelevante junto do seu camarada Maduro.