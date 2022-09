A nomeação de Manuel Pizarro para ministro da Saúde confirma a doença prematura desta maioria absoluta. Pizarro é um nome fraco e originário do aparelhismo socialista próximo de Sócrates. Pior, vem de um perigoso universo ‘empresarial’ da Saúde, onde avultavam as ligações a Cunha Ribeiro, ex-diretor do INEM e de Lisboa e Vale do Tejo, arguido no processo da ‘Máfia do Sangue’, bem como a Lalanda e Castro, patrão da Octapharma e de Sócrates.Pizarro foi quem, em 2008, abriu a porta à negociação direta da Octapharma com os hospitais em matéria de venda do plasma sanguíneo, fazendo subir os ajustes diretos. Ainda que alegue ter diminuído a quota da empresa, esta conheceu sempre faturações milionárias com Pizarro na Saúde.