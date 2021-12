Pode parecer um paradoxo que durante a pandemia o volume de dinheiro depositado em Portugal tenha atingido valores recorde. Mesmo com queda de riqueza dramática em 2020 e uma recuperação com sobressaltos em 2021, o montante de dinheiro nas contas bancárias aumentou 19,7 mil milhões de euros, uma média de quase dois mil euros por cada cidadão residente.





Por um lado, por causa do confinamento e com o medo da pandemia, as famílias pouparam mais, porque tinham menos opções para gastar. Milhares de portugueses não foram de férias ao estrangeiro e cortaram em consumos habituais.