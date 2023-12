Mais do que um parágrafo

António Costa culpa o parágrafo da nota da PGR sobre a ‘operação influencer’ pelo seu pedido de demissão, mas provavelmente essas linhas são a desculpa perfeita para sair e ainda ficar com crédito para o futuro, se acabar ilibado na investigação, como tudo indica que poderá acontecer.A verdade é que não foi por culpa da Justiça que António Costa abdicou, foi por razões políticas. O episódio das notas de euros em livros no gabinete do primeiro-ministro é o mais caricato. Envolvendo o colaborador mais próximo do chefe do governo já por si era suficientemente grave. Mas se o dinheiro vivo é de responsabilidade exclusiva de Vítor Escária, o papel de facilitador de Lacerda Machado é culpa do Primeiro-Ministro. Foi António Costa quem colocou o então amigo no papel de facilitador-mor da República quando o escolheu para um papel opaco na TAP. A partir daí, Lacerda ganhou empregos e lugares em administração de empresas, de gente que queria uma via-verde para ultrapassar a burocracia e ter privilégios nos favores do Estado .Num período em que as instituições estão tão fragilizadas, não é sensato usar o Ministério Público no arremesso político. O escrutínio da Justiça terá de ser feito, mas não no atual contexto.