Poucas coisas devem chocar tanto como os atuais níveis de desproteção em largos setores da população que tocam os dois extremos do ciclo da vida. Crianças e idosos são o elo mais fraco das políticas públicas de proteção social, é certo, mas também não o devemos ignorar no seio da própria família. Uma boa parte das tragédias mais radicais ocorrem dentro do círculo familiar, onde imperam níveis de violência ou de mero descuido e indiferença, difíceis de compreender.



O abandono dos mais velhos em hospitais, em lares ilegais, a falta da assistência mais básica dentro das paredes da casa de família, o roubo, puro e simples, de pensões, representam uma lógica de maus-tratos continuados que também temos visto abater-se sobre crianças indefesas. Será fácil exigir ao Estado que fiscalize mais, que seja eficaz na prevenção e punição de casos como o do Algarve. Mas isso não deve significar uma exigência menor sobre as famílias. Há países que equacionam criar ministérios dedicados só aos mais velhos ou aos menores. Mas sem famílias cuidadoras não haverá políticas que resistam.