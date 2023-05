P SD e Iniciativa Liberal (IL) procuram um entendimento com vista à formação de um futuro Governo. Há que estar preparado, a comissão de inquérito à TAP não acabou, o executivo pode sucumbir a qualquer momento, o próprio presidente do PS é o primeiro a alertar para os riscos e a necessidade de mudanças. Mas uma alternativa não se constrói pelo telhado. Primeiro é preciso ganhar a confiança e o voto dos eleitores e nem PSD nem IL estão a consegui-lo. Basta olhar para as sondagens, o PSD não descola do PS, a IL não consegue sequer ameaçar o Chega. Pensarem em formar Governo, nesta altura, é um mero exercício teórico, só com o Chega na equação.









Mais do que atacar António Costa e a sua governação, Montenegro deve refletir sobre o que está a falhar na sua liderança e, sobretudo, apresentar ideias para o País. Sem se entender o que faria diferente, que ruturas estava disposto a assumir, é pregar no deserto.

Quanto a Rui Rocha, apontar a mira a André Ventura é perda de tempo. Dali não virão votos para a IL. Tem de lançar a linha de pesca noutras águas.





Compreendem-se, assim, as dificuldades de Marcelo em tomar uma atitude mais vigorosa. São demasiadas as peças do puzzle que não encaixam.