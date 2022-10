Mais um pecado

Os custos da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa permanecem um mistério. A câmara de Lisboa diz que vai gastar entre 30 a 35 milhões, como se cinco milhões ‘para cima’ fossem cinco tostões; o Governo começou por falar em 16 milhões e qualquer coisa, mas já lhe acrescentou 20 milhões; a autarquia de Loures não diz nada e a Igreja ainda menos.Seja dos cofres das câmaras envolvidas na organização ou da carteira do Governo, quem acaba por pagar a fatura somos todos nós. Era, pois, obrigação de quem assumiu a responsabilidade de acolher a Jornada Mundial da Juventude apresentar contas. Este secretismo ou, pior ainda, o desconhecimento completo de quanto vai custar o evento, é uma falta de respeito pelo contribuinte. E a Igreja também devia primar pela transparência: quanto gasta, se gasta, em quê, se espera ter lucro e o que fará com esse dinheiro.O ambiente, pouco católico, que se vive por estes dias na Igreja, com o escândalo da pedofilia, devia servir para a instituição adotar outra postura. A Jornada Mundial da Juventude diz-nos, contudo, que estamos ainda muito longe de uma Igreja menos pecadora.