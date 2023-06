Mais vale tarde do que nunca

A procuradora-geral da República reforçou, finalmente, a investigação do processo ‘Tutti Frutti’. Depois das manchetes do CM sobre o caso, em novembro do ano passado, que iniciaram a discussão sobre a morosidade do inquérito e a falta de uma estratégia por parte do Ministério Público, a hierarquia desta magistratura teve muitas oportunidades para controlar danos. Não soube fazê-lo, provavelmente não quis, mas é melhor chegar tarde do que nunca ao reforço dos meios. Sobretudo numa questão desta sensibilidade. A investigação vai ter, em exclusivo, mais seis magistrados, mais cinco polícias e um especialista de perícia científica. Atentando à natureza da investigação e ao trabalho já produzido, materializado em 38 volumes e 76 dossiês apensos, já com 560 volumes, o caso vai ter tudo o que deveria ter tido no início. Agora, foi finalmente entendido, também, que um processo destes tem de contar com uma articulação total entre a PJ e o MP. Lucília Gago e Luís Neves trataram da questão ao seu nível, o mais alto. E este é um pecado original que tem de acabar de vez. O MP e a PJ devem remar para o mesmo lado. Devem evitar afundar-se reciprocamente num ambiente de guerrilha corporativa ou, tão-só, de ódios pessoais. Devem lembrar-se sempre que trabalham em nome do povo, pelo povo e para o povo. Não para os egocentrismos institucionais, ou outros mais difíceis de entender.

