Mancha para a Justiça

Oito anos e meio após a queda do Império Espírito Santo, um dos seus protagonistas, José Manuel Espírito Santo, um braço-direito do até então verdadeiramente dono disto tudo, Ricardo Espírito Santo Salgado, morreu sem que a Justiça terminasse os processos onde está envolvido.Este caso é um alerta e uma mancha para um sistema de justiça tão lento que leva à prescrição dos processos por morte natural dos arguidos.Embora o seu advogado tenha dito sempre que José Manuel era um ator secundário nesta novela, obviamente que no clã tinha um peso importante e, que se saiba, nada fez para impedir o descalabro.Mas se o desastre do BES foi uma tragédia para Portugal, para a economia, para o Estado e contribuintes, foi também uma oportunidade para alguns abutres ficarem mais ricos. Há razões para crer que à volta da venda de ativos do antigo BES e do Novo Banco se tenham feitos negócios fabulosos. E o próprio Novo Banco, que o fundo privado quer vender e lhe pode render perto de dois mil milhões de euros, é mais uma prova como os contribuintes foram ludibriados. O Governo que nacionalizou a TAP com prejuízo brutal para os contribuintes é o mesmo que privatizou o Novo Banco exatamente com o mesmo resultado.Tragicamente não é apenas a Justiça que falha em Portugal. O filósofo José Gil tem razão, este é o País da Não Inscrição.