Manipulação e mentira

A desonestidade intelectual é um dos piores sintomas de uma vida pública onde impera alguma manipulação de factos e de memória. Quando ilustres advogados sentem a necessidade de invocar processos com mais de vinte anos, como os que atingiram o antigo presidente do Benfica, Vale e Azevedo, para falar dos problemas da Justiça, vitimizando a sua própria condição, isso significa que já vale tudo para diabolizar o Ministério Público. Foi o que aconteceu, há dias, numa televisão, onde a juventude dos interlocutores permitiu que se dissessem estas coisas sem contraditório. Vale e Azevedo foi investigado, julgado e condenado sem espinhas. Diga-se, ao menos, que Vale e Azevedo recorreu a todo o tipo de manigâncias para se furtar ao julgamento. Desde esquemas e jogadas dilatórias diversas, até fugir para o estrangeiro. Mas não escapou ao cumprimento de uma pesada pena, depois de investigado e julgado com todas as garantias. Vale transformou o Benfica num entreposto de comissionistas com as transferências de jogadores e burlou meio mundo. Meia dúzia de advogados dominam o debate mediático sobre a Justiça, já sabemos. Beneficiam de alguma cumplicidade corporativa, o que lhes dá vantagem na guerra com o MP, mas não precisam de abusar. O alvo está parado. Não foge, não fala, não grita, nem sequer gesticula. Escusam de abusar da memória e da inteligência alheias.

Ver comentários