A artilharia política do Governo estava preparada para um conjunto de medidas destinadas a favorecer o PS nas eleições que se pensavam ser as primárias das legislativas, as europeias de junho do próximo ano.









Só que as coisas mudam e depois da surpreendente demissão de António Costa, as eleições que vão contar em 2024 são as legislativas de 10 de março. Por isso, até o Orçamento, que já era eleitoralista com o alívio no IRS, a par de outras medidas decididas pelo Governo como o aumento do salário mínimo, das pensões e dos ordenados da Função Pública, ainda se tornou mais generoso com a eliminação da medida mais polémica, que poderia causar perda de votos: o agravamento do IUC (imposto único de circulação) para os veículos anteriores a 2007.

O PS vai aprovar um documento com o objetivo de usar argumentos na campanha eleitoral que se aproxima.





Pelo que já se viu no congresso do PSD, os dois maiores partidos, que têm aspirações em liderar o executivo depois das eleições de março, vão apostar forte e abusar de grandes arsenais de promessas.





Também parece que ninguém quer saber das contas para saber se é possível prometer tudo. Mas o que parece importar não são as contas, é agradar aos eleitores.