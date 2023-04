Manto destapado

O escândalo da TAP destapou mesmo o manto que escondia as fragilidades do Governo. Uma empresa pública para a qual os contribuintes pagaram 3,2 mil milhões de euros, muito mais do que o investimento em habitação previsto ao abrigo do PRR, era tutelada por Pedro Nuno Santos como se fosse uma repartição privativa do ministro, ao mesmo tempo que permitia negociatas, privilégios e nepotismo dos gestores.Foi a ingenuidade política de Fernando Medina ao convidar Alexandra Reis para o Governo que causou esta tempestade, sem cuidar de apurar ou de calcular o impacto que a saída meses antes da TAP, em colisão com a presidente executiva, poderia causar.Mas Pedro Nuno, que sabia de tudo, também não alertou o então rival para o potencial explosivo, que havia de o vitimar depois de o Correio da Manhã revelar o escândalo.Fernando Medina involuntariamente acelerou a queda de um putativo adversário na sucessão da liderança do Partido Socialista. Enquanto houver memória deste escândalo, Pedro Nuno Santos não terá condições para perseguir o seu sonho de caudilho federador das esquerdas.Este enredo daria uma grande obra de cariz shakespeariano. Mas como estamos a falar de política portuguesa, tudo isto não passa de uma reles comédia de costumes.