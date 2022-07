Luís Montenegro ainda não apanhou o ritmo. Tarda em marcar em cima o adversário, como se diz em linguagem futebolística. Dá-lhe espaço e tempo para pensar.





A questão do aeroporto é sintomática. Chega com quatro dias de atraso, devia ter marcado posição após o encontro com António Costa, não ontem. De então para cá houve vários temas, que dizem diretamente respeito ao cidadão, para comentar e apresentar propostas, porque é isso que os eleitores querem ouvir: alternativas, novas políticas. Na saúde, na segurança, nos milhões do PRR, na seca, nos fogos. Matéria não falta para marcar posição, ou, retomando a linguagem futebolística, ir apontando alguns golos. Não se pode sonhar com vitórias sem meter a bola lá entro.