Marcelo e a cunha insuportável

Numa perspetiva formal, determinada pelo que dizem os documentos invocados, Marcelo Rebelo de Sousa foi claro nas explicações que deu ontem sobre a sua não intervenção na célebre cunha a favor das gémeas brasileiras. Estas meninas, recorde-se, receberam em tempo recorde a nacionalidade portuguesa e um tratamento milionário. Em síntese, Marcelo alegou que os documentos não evidenciam que tenha dado um tratamento diferente a este caso do que daria ao de um qualquer cidadão. Reconheceu que o seu filho, Dr. Nuno Rebelo de Sousa, residente no Brasil e amigo da família das crianças, lhe enviou um email a pedir ajuda mas que nada fez no sentido de favorecer.O Presidente da República procurou manter o registo da sua intervenção no domínio da exemplaridade, vista não apenas como um território do raciocínio especulativo, por excelência, em busca da luz da virtude, mas como um modelo de ética republicana. As regras da exemplaridade são, essencialmente, um modelo de gestão da vida pública, um imperativo categórico que se coloca como uma verdadeira exigência de probidade administrativa.E isso aconteceu, na profundidade histórica, tanto na decadência da monarquia, quando o povo ascendeu à velha praça, na versão grega de ‘ágora’, como na entrada em cena da República e da democracia. Transformou-se num dos grandes atores políticos da segunda metade do século XX e do novo milénio. A exemplaridade parte de regras simples. Ela pede que trabalhemos o nosso comportamento de maneira a que seja imitável e generalizado no círculo de influência que abarcamos, familiar, profissional ou público, de modo a que produza um impacto positivo, marcado pela civilidade.A cunha não tem, portanto, qualquer espécie de lugar nesta liturgia da vida pública e política. Marcelo sabe tudo isso e pratica a pedagogia democrática. Mas também sabe que, num país onde o favor, a cunha, o jeitinho, o empenho estão secularmente enraizados, a mera invocação do seu apelido neste caso da insuportável cunha é capaz de criar um ‘tsunami’ na perceção pública sobre o que aconteceu. E sabe, seguramente, que é essencial investigar a fundo tudo o que aconteceu. Ninguém vai sossegar apenas com as suas explicações. O que está em causa é muito mais importante do que isso. É a igualdade entre portugueses perante o Estado.