Regressou alguma cenarização em torno da dissolução do Parlamento e do calendário em que isso é possível, até setembro de 2025. Cenarização, diga-se, é a palavra certa. A realidade política, com um OE elogiado pelo Presidente, não vai para o precipício. E a própria análise presidencial sobre a situação política até 2026 também parece não ir. Num importante discurso, proferido no Congresso dos Economistas, Marcelo confirmou a existência de estabilidade no sistema político-partidário e na coabitação entre si e o Governo. E elogiou essa estabilidade, lembrando que isso é um bom antídoto contra os riscos de fragmentação dos sistemas partidários. Marcelo está atento e sabe que a fragmentação eleitoral é a porta de entrada para o caos. Basta olhar para Espanha. Ou para a Itália. Por isso está preocupado com a incapacidade de o PSD formar uma alternativa. Marcelo dispôs as peças no tabuleiro de tal forma que só haverá dissolução se António Costa se puser a jeito, falhando em toda a linha o regular funcionamento das instituições. Se a coisa for pelo parâmetro constitucional, não acontece. Embora, em política, o imprevisível e o cálculo sejam a beleza da coisa. E as europeias...