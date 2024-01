Marcelo e os polícias

O Presidente da República veio almofadar a polémica dos polícias contra o Governo e fez bem. Entre as posições que tomou no final de 2023 e agora, Marcelo disse duas ou três coisas simples que são importantes na actual conjuntura. Apoia a reivindicação dos profissionais da PSP e GNR de terem um regime compensatório, quanto aos riscos da função, equiparado ao da PJ, considerando-a uma pretensão justa, e pediu que o próximo governo trate do assunto com rapidez e equidade. Recorda que, no passado, já exprimira posição idêntica, nomeadamente quando foi aprovado o estatuto remuneratório das magistraturas. O Presidente da República responde a quem o acusa de estar em silêncio, invoca as suas posições passadas e tenta pôr alguma água na fervura. No fundo, tenta ganhar alguma margem de manobra para as instituições, a começar por si próprio, que vai ter uma manifestação à porta, mas também para os partidos e para o próximo governo. Este é um dos temas de maior sensibilidade para a segurança do Estado e dos cidadãos. Como já aqui defendi, as condições salariais e de trabalho, direitos e obrigações das forças de segurança, devem ser sempre objecto de um acordo político da maior amplitude possível. Só assim é possível evitar que sejam uma arma de arremesso político ou que as forças de segurança sejam terreno fértil e quase exclusivo de forças populistas e demagógicas.