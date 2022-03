Matar vivos e mortos

Quando se bombardeia deliberadamente um cemitério, como têm feito os russos em Kiev, ultrapassa-se todas as fronteiras da insanidade própria da guerra. Leva-se uma segunda morte aos mortos, na simbolização absoluta do ódio. Destrói-se o silêncio abrasador do cemitério, como se fosse possível. Alimenta-se a loucura de uma ambição estratégica que espera apanhar o inimigo de surpresa a partir daquela estrada de luto, perda e dor. As leis e as pessoas, as crenças e a fé tornam-se meros e inúteis adornos de uma crença inabalável na força apocalíptica da violência. Como mostra Alfredo Leite, o enviado especial do CM e da CMTV, que está a fazer um extraordinário trabalho de sobriedade e qualidade narrativa, os cemitérios, as campas e os mortos são apenas mais uma etapa-limite de quem já bombardeia escolas, hospitais, maternidades, jardins infantis, teatros, velhos, crianças, bebés, grávidas. Uma lista imensa de crimes e loucura que vai na ponta do míssil hipersónico estreado ontem. Uma lista de almas mortas, na esteira do genial Gogol, que só mesmo o ditador bielorrusso Lukashenko é incapaz de ver, atestando, também ontem, a perfeita sanidade e condição física de Putin...

