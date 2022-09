O Governo anuncia amanhã um pacote de medidas para fazer face à escalada dos preços. Fala em dois mil milhões de euros de apoio às famílias e empresas - o que não é nada de extraordinário, tendo em conta o que o Governo já arrecadou acima do previsto -, mas o número em si diz muito pouco às pessoas. O importante é saber como e por quem vai ser distribuído o bolo, de uma forma simples, que toda a gente entenda.









Acresce que, desta vez, é preciso ir além dos vouchers, dos cheques, das fórmulas mágicas para controlar os preços, como tem vindo a ser feito com os combustíveis. É preciso mexer nos impostos, nomeadamente no IRS e no IVA. Uma estratégia que não pode passar apenas por ajudar os mais necessitados ou os reformados e pensionistas, mas toda a classe média, no seu conjunto, o motor de qualquer economia.

Deve, ainda, olhar-se para um horizonte temporal amplo, porque o pior vem mais para a frente. O caminho para a paz na Ucrânia está longe de ser descoberto e a Rússia prepara-se para fechar a torneira do gás à Europa com a chegada do frio, precisamente quando fizer mais falta.