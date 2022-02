Meia derrota francesa

As intensas batalhas diplomáticas de uma guerra que, por enquanto, é apenas verbal, já têm um meio derrotado: França. Emmanuel Macron foi a Moscovo reunir-se com Vladimir Putin e voltou a Kiev para anunciar que não haverá escalada da situação bélica nas fronteiras ucranianas. Imbuído dessa múltipla condição de Presidente de França, da União Europeia (em exercício) e de membro da NATO, Macron não tardou a ser desmentido pelo Kremlin e a ver cair por terra a sua áurea apaziguadora de um conflito tão indesejável quanto iminente. O otimismo francês não é de agora.



Ao contrário dos aliados que fornecem armas a Kiev (Reino Unido), ou que enviam tropas para a Polónia (EUA), França sempre minimizou a hipótese de invasão russa. Macron bem pode apregoar que "a calma é essencial para todas as partes, em palavras e atos", mas a sua incursão russa foi um desastre por muito que o Presidente francês tenha conseguido mais algum tempo para… conversações. Aí conseguiu uma pequena vitória, mas de eficácia duvidosa.

