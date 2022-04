Memórias de Proença

Proença de Carvalho escreveu um livro de memórias em que aponta o dedo ao antigo procurador-geral da República Cunha Rodrigues, criticando-o por ter construído um Ministério Público demasiado forte.Vindo de quem vem, a crítica é a maior prova de que é boa a obra deixada por Cunha Rodrigues na Justiça, não apenas no MP. Contra a vontade de Proença, o homem que acha que não é tempo de falar de Salgado e Sócrates, acabou a cultura secular de vinculação orgânica e obediência cega ao Estado. Acabou a conceção do poder judicial como um poder nulo, que vinha tanto da monarquia, como do Estado Novo.Cunha Rodrigues, e não só, desenhou uma Justiça democrática em que passou a ser possível investigar, julgar e condenar políticos e empresários, ou seja, o universo habitual dos amigos e clientes de Proença de Carvalho.Mesmo na míngua de meios, atacados a partir do Conselho de Ministros ou do Parlamento, da floresta de leis inaplicáveis por interesse ou incompetência, o Ministério Público e a judicatura, por ação não apenas - e nem principalmente - de Cunha Rodrigues, passaram a fazer o papel que lhes compete numa democracia: aplicar a Justiça de forma igual a todos os portugueses.