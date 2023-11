Por estes dias, tenho relido com particular interesse as memórias de José Narciso Cunha Rodrigues. ‘Memórias Improváveis - Os longos anos de um procurador-geral’, assim se intitula o livro que o mais marcante procurador-geral da República escreveu durante os anos da pandemia. Cunha Rodrigues, procurador-geral entre 1984 e 2000, fixa aí a sua visão sobre modos de trabalho, gestão e estruturação do Ministério Público, relações com o poder político. Descreve algumas regras de trabalho elementares dos seus mandatos, que prevaleceram, com altos e baixos, mas que adquiriram expressão plena no mandato de Joana Marques Vidal e Amadeu Guerra, como diretor do DCIAP. Vejamos o método: “... acompanhei as investigações, não interferi nas decisões dos magistrados, providenciei os meios que solicitavam e, dada a gravidade dos factos e as suas implicações, convoquei os magistrados titulares dos processos para reuniões em que expuseram o sentido das suas posições, as provas que tinham sido reunidas e os elementos de doutrina e jurisprudência aplicáveis.” Não parece difícil, pois não!? Um pequeno exemplo de puro bom senso, do magistrado que também legou a necessidade de “leveza, rapidez, exatidão, visibilidade, consistência e comunicabilidade” aos atos da Justiça. É bizarro como algumas instituições teimam em deitar fora a herança de alguns dos seus melhores.





