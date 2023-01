As notícias são o elemento essencial de um projeto jornalístico livre, independente e corajoso como é o CM nas suas diversas plataformas.









O estatuto editorial do Correio da Manhã defende precisamente o valor absoluto da notícia como componente essencial da transparência democrática.

É pelas notícias, para as notícias e com as notícias que cumprimos a nobre missão de escrutinar todas as formas de poder.





A recente denúncia, feita nestas páginas, da imoral indemnização a uma governante, antiga administradora da TAP, aí está para provar como a democracia é mais forte com jornalismo de qualidade.





Numa altura em que preparamos uma reformulação gráfica, quero deixar uma garantia aos leitores que todos os dias fazem do nosso CM o jornal o mais lido do País, com uma quota de mercado acima de 60%.





A garantia é esta: continuaremos a fazer o mesmo CM livre, independente e corajoso, a pensar unicamente nos cidadãos.





Ao modernizarmos a imagem, visamos sobretudo facilitar a vida aos leitores de todas as idades e estratos sociais, de norte a sul do País, e ambicionamos trazer de volta à leitura de jornais quem, por alguma razão, perdeu este hábito salutar e essencial à cidadania.





Seremos o CM de sempre.





Melhor do que nunca.