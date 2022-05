Sejamos claros: o Governo vai fazer uma nova lei dos metadados mas não vai resolver o grave problema criado à investigação criminal e à segurança interna com a declaração de inconstitucionalidade, que impede as polícias de recorrer, em tempo útil, às informações de tráfego e localização nas comunicações.O problema está na jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia e será aí que tem de começar a ser resolvido. Até lá, qualquer lei não passará de um remendo. E a solução passa por reconhecer mais importância jurídica ao valor da segurança coletiva no confronto com a proteção do direito à intimidade e à vida privada.Até à nova lei, que só se aplicará para a frente, será indispensável uma solução interpretativa que acautele, sem sombra de dúvida, o caso julgado. Desde logo, em homenagem ao valor da segurança jurídica como um pilar da democracia.