Algumas ideias a reter sobre a operação judicial na Madeira. Afinal, o Ministério Público e a PJ jogam na mesma equipa. A coisa funciona e passou no teste de uma grande operação, realizada para servir, não um megaprocesso, mas três inquéritos. Depois, a discrição e a gestão operacional não autorizam raciocínios demagógicos sobre o espetáculo. Quanto à substância, verifica-se, até pela abundante informação que existe em fontes abertas, que a Madeira e a sua governação são exemplos de escola sobre conceitos como portas giratórias ou corrupção organizada a partir da própria lei. Alguns dos grupos económicos privados têm sido financiados, desde sempre, por dinheiro público, através de adjudicações de obras e ajustes diretos martelados de alto a baixo. A gestão de informação privilegiada, a criação de uma espécie de ‘cambão’ rotativo entre empresas, organizado a partir dos órgãos do Governo, tornaram-se banais. E, ontem, Luís Montenegro caiu um pouco nessa armadilha. Não desvalorizou o caso, mas repetiu que se trata de questões de contratação pública. Como se não estivessem lá as suspeitas de corrupção, tráfico de influências, abuso de poder e, até, o atentado ao Estado de direito, pela compressão do pluralismo através do controlo da comunicação social. Lamentável forma de meter a cabeça na areia.

