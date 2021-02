Ministra da desistência

A ministra da Saúde admitiu em entrevista ter, "como todos nós, o receio de que isto não acabe". Foi com surpresa que, muitos de nós, ouvimos a mulher que tem nas mãos os comandos da hercúlea tarefa de nos livrar desta pandemia dizer, no meio da turbulência, que não é capaz de aterrar o avião. Pode até ser do mais que admissível cansaço, mas começam a ser preocupantes as declarações com alto défice de sensatez proferidas pela educada Marta Temido. Ainda nos recordamos quando a ministra achou "criminoso" que um jornalista a tivesse confrontado com a falta de planeamento no combate pandémico e, dias depois, conceder que planearam ,"mas para um limite que não foi este…"

Acontece que a falta de tino governamental não se fica pelas palavras. Falhar uma reunião com os médicos alemães que estão em Lisboa para ajudar a libertar a pressão do SNS e não ter acompanhado uma visita daqueles militares é mais que falta de planeamento. É desnorte.

Não basta defender, como fez Temido na citada entrevista à ‘Visão’, que na sua equipa "cada um faz o melhor que pode". No caso da ministra não tem sido manifestamente suficiente.